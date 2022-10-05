«Дискриминация своих же граждан». Свищёв о запрете европейцам из КХЛ выступать за сборные

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отметил, что европейские страны дискриминируют собственных спортсменов, ограничивая их права и свободы. Напомним, федерации хоккея Латвии, Чехии и Швеции ранее объявили о том, что игроки, выступающие в КХЛ, не смогут играть за свои национальные сборные.

«Фактически власти Швеции и Чехии ограничивают в правах своих же граждан. Спортсменам запрещают заниматься своей профессиональной деятельностью, ограничивают свободу. Нам уже известны случаи, когда некоторые недружественные нам страны отказываются вызывать в сборные спортсменов, которые выступают в России.

На словах все призывают к аполитичности спорта, а что происходит на деле? На деле происходит тотальная дискриминация собственных же граждан. И эта дискриминация исходит от стран, национальные чемпионаты которых не могут конкурировать с той же КХЛ. Они не в состоянии сделать свои клубы привлекательными для спортсменов, но при этом запрещают игрокам выбирать», — цитирует депутата ТАСС.