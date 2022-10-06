Главный тренер ХК «Сочи» Назаров: как минимум на одно очко мы сегодня наиграли

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал завершившийся матч в Хабаровске с «Амуром» (3:4).

«Не понравился результат. Как минимум на одно очко мы сегодня наиграли. Надо, наверное, чуть-чуть построже играть в обороне и контролировать клюшки, потому что эти удаления нам не нужны в конце. А так, третья игра на выезде, Дальний Восток, понимали, что будет тяжело. Ребята нашли в себе силы, вышли на третий период и сравняли счёт, но эта ошибка… Ничего страшного, попытаемся её исправить, у нас ещё одна игра на выезде, готовимся.

Имеется в виду ошибка Артёма Николаева при выходе из зоны? Там череда ошибок. Не хочется фамилии называть, всё-таки это пресс-конференция, это мои хоккеисты. Была череда ошибок, две-три ошибки, они прямо пошли-пошли-пошли одна за другой, и в концовке мы пропустили шайбу. Ничего страшного, разберём и будем готовиться к следующей игре.

В первом периоде всего четыре броска в створ, связано ли это с выездом на Дальний Восток? Безусловно, тяжело здесь играть – все мы это понимаем. Но и когда команды с Дальнего Востока приезжают к нам в гости, им тоже тяжело играть. Тут все в равных условиях. Ребята – молодцы, в третьем периоде нашли силы, нашли в себе эмоции, сравняли игру. Но, опять же, не повезло, можно сказать. Ну а так, в целом, по движению мне понравилось», — цитирует Назарова официальный сайт ХК «Сочи».