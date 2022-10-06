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ЦСКА прервал серию из трёх поражений, на выезде всухую обыграв «Сибирь»

ЦСКА прервал серию из трёх поражений, на выезде всухую обыграв «Сибирь»
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В Новосибирске на ЛДС «Сибирь» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимала ЦСКА. Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали гости.

В первом периоде гости открыли счёт на 15-й минуте. Это сделал форвард москвичей Андрей Светлаков с передач Даррена Дица и Антона Слепышева.

На 12-й минуте второго периода счёт удвоил нападающий ЦСКА Сергей Плотников с передач Данила Юртайкина и Артёма Сергеева.

На 17-й минуте третьего периода третью шайбу москвичей забросил Виталий Абрамов с передач Богдана Киселевича и Андрея Светлакова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Диц, Слепышев) – 14:55 (5x5)   0:2 Плотников (Юртайкин, Сергеев) – 31:12 (5x5)   0:3 Абрамов (Киселевич, Светлаков) – 56:48 (5x5)

Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с ХК «Сочи» 8 октября, начало – в 13:30 мск. ЦСКА отправится на выезд во Владивосток к местному «Адмиралу» 8 октября, начало игры – в 10:00 мск.

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