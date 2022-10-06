ЦСКА прервал серию из трёх поражений, на выезде всухую обыграв «Сибирь»

В Новосибирске на ЛДС «Сибирь» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимала ЦСКА. Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали гости.

В первом периоде гости открыли счёт на 15-й минуте. Это сделал форвард москвичей Андрей Светлаков с передач Даррена Дица и Антона Слепышева.

На 12-й минуте второго периода счёт удвоил нападающий ЦСКА Сергей Плотников с передач Данила Юртайкина и Артёма Сергеева.

На 17-й минуте третьего периода третью шайбу москвичей забросил Виталий Абрамов с передач Богдана Киселевича и Андрея Светлакова.

Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с ХК «Сочи» 8 октября, начало – в 13:30 мск. ЦСКА отправится на выезд во Владивосток к местному «Адмиралу» 8 октября, начало игры – в 10:00 мск.