Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Сошников сделал ассист и помог «Нью-Йорку» победить «Нью-Джерси»

Никита Сошников сделал ассист и помог «Нью-Йорку» победить «Нью-Джерси»
Комментарии

В ночь на 7 октября в Элмонте (США) на льду «Ю-Би-Эс-Арены» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно победил «Нью-Джерси Дэвилз». Итоговый счёт – 5:2.

Результативную передачу в актив записал 28-летний нападающий «Айлендерс» Никита Сошников. Он ассистировал финну Аату Рятю на 50-й минуте игры в эпизоде с пятой заброшенной шайбой. Сошников провёл на льду 11 минут и 41 секунду, его коэффициент полезности в матче составил «+2».

Российский защитник «Нью-Йорка» Александр Романов отыграл 20 минут и 7 секунд, а на счету голкипера Семёна Варламова 26 сейвов. У «Дэвилз» 17 минут и 40 секунд при коэффициенте "-4" отыграл 21-летний Никита Охотюк.

В составе «Нью-Йорка» кроме Рятю отличились Мэтью Барзал, Ноа Добсон, Росс Джонстон и Энтони Бовиллье. У «Нью-Джерси» шайбы на счету Райана Грейвза и Грэма Кларка.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грейвз (Сиверсон, Халонен) – 08:13 (5x5)   1:1 Барзал (Пулок) – 16:38 (5x5)   2:1 Добсон (Бовиллье, Беллоуз) – 18:31 (5x5)   2:2 Кларк (Бастиан, Зеттерлунд) – 28:50 (5x4)   3:2 Джонстон (Ладю, Рятю) – 34:48 (5x5)   4:2 Бовиллье (Нельсон, Добсон) – 42:18 (4x4)   5:2 Рятю (Сошников, Пелеч) – 49:23 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022