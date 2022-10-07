Никита Сошников сделал ассист и помог «Нью-Йорку» победить «Нью-Джерси»

В ночь на 7 октября в Элмонте (США) на льду «Ю-Би-Эс-Арены» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно победил «Нью-Джерси Дэвилз». Итоговый счёт – 5:2.
Результативную передачу в актив записал 28-летний нападающий «Айлендерс» Никита Сошников. Он ассистировал финну Аату Рятю на 50-й минуте игры в эпизоде с пятой заброшенной шайбой. Сошников провёл на льду 11 минут и 41 секунду, его коэффициент полезности в матче составил «+2».
Российский защитник «Нью-Йорка» Александр Романов отыграл 20 минут и 7 секунд, а на счету голкипера Семёна Варламова 26 сейвов. У «Дэвилз» 17 минут и 40 секунд при коэффициенте "-4" отыграл 21-летний Никита Охотюк.
В составе «Нью-Йорка» кроме Рятю отличились Мэтью Барзал, Ноа Добсон, Росс Джонстон и Энтони Бовиллье. У «Нью-Джерси» шайбы на счету Райана Грейвза и Грэма Кларка.
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