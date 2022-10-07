Главный тренер «Куньлуня» объяснил, за счёт чего обыграл «Трактор»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал победу в матче с «Трактором». Китайский клуб вырвал победу в овертайме со счётом 3:2. Победный гол на третьей минуте дополнительного времени забил Брэндон Ип. «Куньлунь» прервал серию из двух поражений.

«Понравилась настойчивость ребят. Первый период был не очень хороший, мы дали сопернику достаточно много возможностей. Но по ходу матча мы прибавляли, налаживались моменты, над которыми мы работали. Понравилось, как работали защитник, как команда действовала в средней сезоне. Постепенно выстраивается система, которой мы ходим добиться. Мы смогли воспользоваться моментами в большинстве, что и принесло нам результат.



Что изменил в игре после поражения в Челябинске? По сравнению с прошлым матчем с «Трактором» у нас были некоторые изменения. То там, то здесь — они небольшие, но они внесли свою лепту. Понравилась игра в защите и в нашей зоне.



Уже пятый матч подряд «Куньлунь Ред Стар» уходит играть в овертайм? Игра в защите постепенно налаживается. Стоит отметить, что у нас несколько человек травмированы. Просто так получается — ничего такого в этом нет.



По силам ли такой команде бороться за плей-офф? Об этом говорить ещё рано. Нужно фокусироваться на задачах, которые есть сейчас. Нужно каждый день бороться за победу и такими шагами двигаться вперёд.



Есть ли у Перевалова шанс для роста? Мы доверяем ему, он получает немало игрового времени в свои 18 лет. Он хорошо воспользовался своим шансом, когда у нас было много травм. У него есть все данные, чтобы играть в КХЛ», — приводит слова Айрленда официальный сайт «Трактора».