«Куньлунь» нанёс «Трактору» четвёртое поражение подряд
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Бурдасов, Карпухин) – 13:46 (5x5) 1:1 Верек (Хант, Вуд) – 30:57 (5x5) 1:2 Капустин (Пулккинен, Хохряков) – 45:16 (5x5) 2:2 Кейн (Челиос, Поллок) – 57:35 (5x5) 3:2 Ип (Родевальд, Челиос) – 62:45 (3x3)
На 14-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 31-й минуте Итан Верек сравнял счёт. На 46-й минуте Кирилл Капустин во второй раз поразил ворота китайской команды. На 58-й минуте Кори Кейн вновь сравнял счёт. Победу китайскому коллективу принёс Брэндон Ип, забивший гол в овертайме.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» ыграет с «Северсталью» в Череповце. «Куньлунь» встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 9 октября.
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