«Куньлунь» нанёс «Трактору» четвёртое поражение подряд

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

На 14-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 31-й минуте Итан Верек сравнял счёт. На 46-й минуте Кирилл Капустин во второй раз поразил ворота китайской команды. На 58-й минуте Кори Кейн вновь сравнял счёт. Победу китайскому коллективу принёс Брэндон Ип, забивший гол в овертайме.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» ыграет с «Северсталью» в Череповце. «Куньлунь» встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 9 октября.