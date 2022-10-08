Три ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Баффало»

В ночь на 8 октября в Питтсбурге (США) на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.
После первого периода «Пингвинз» вели в три шайбы после точных бросков Джейка Гюнцеля, Сидни Кросби и Брайана Раста. «Баффало» на 26-й минуте сократил разрыв в счёте, когда Винни Хиностроза отличился после передачи Лоуренса Пилута. Но вскоре Кросби и Тай Смит, а в третьем периоде Дэнтон Хайнен оформили ещё три взятия ворот. Точку в концовке поставил Раст.
36-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл 16 минут и 35 секунд. Он отметился тремя результативными передачами – на Кросби и Смита во втором периоде и на Раста за полминуты до финальной сирены. Также на счету Малкина четыре броска по воротам Эрика Комри.
В составе «Баффало» 20 минут и 29 секунд на льду провёл российский защитник Илья Любушкин, завершивший игру с коэффициентом полезности «-2».
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