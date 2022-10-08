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Три ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Баффало»

Три ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Баффало»
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В ночь на 8 октября в Питтсбурге (США) на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

После первого периода «Пингвинз» вели в три шайбы после точных бросков Джейка Гюнцеля, Сидни Кросби и Брайана Раста. «Баффало» на 26-й минуте сократил разрыв в счёте, когда Винни Хиностроза отличился после передачи Лоуренса Пилута. Но вскоре Кросби и Тай Смит, а в третьем периоде Дэнтон Хайнен оформили ещё три взятия ворот. Точку в концовке поставил Раст.

36-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл 16 минут и 35 секунд. Он отметился тремя результативными передачами – на Кросби и Смита во втором периоде и на Раста за полминуты до финальной сирены. Также на счету Малкина четыре броска по воротам Эрика Комри.

В составе «Баффало» 20 минут и 29 секунд на льду провёл российский защитник Илья Любушкин, завершивший игру с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гюнцель (Кросби) – 07:04 (5x5)   2:0 Кросби (Гюнцель, Ракелль) – 09:40 (5x5)   3:0 Раст (Смит, Рутта) – 13:49 (5x5)   3:1 Хиностроза (Пилут) – 25:13 (4x5)   4:1 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 30:11 (5x4)   5:1 Смит (Хайнен, Малкин) – 31:14 (5x5)   6:1 Хайнен (Картер, Капанен) – 45:30 (5x5)   7:1 Раст (Малкин, Питри) – 59:28 (5x5)
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