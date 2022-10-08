Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Аризона»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходил предсезонный матч НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0. По итогам матча российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко был признан первой звездой игры.

26-летний россиянин в этом матче записал на свой счёт одну забитую шайбу и одну результативную передачу.

Второй звездой встречи признан нападающий Элиас Петтерссон, отметившийся забитым голом. Третья звезда — Бо Хорват, также забивший одну шайбу.

Напомним, Андрей Кузьменко ранее выступал за российский СКА. Форвард перешёл в «Ванкувер» в 2022 году. 26-летний нападающий также играл за ЦСКА, откуда ушёл в 2018 году.