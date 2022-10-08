Дементьев: Чинахов в новом сезоне НХЛ станет тем, на кого все будут обращать внимание

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал прогресс нападающего «Коламбуса» Егора Чинахова и рассказал, почему некоторые российские игроки клубов НХЛ были отправлены в АХЛ.
«Я просто уверен, что все наши хоккеисты будут лидерами в своих командах, покажут серьёзные результаты. Надеюсь, что мы увидим новые имена, будем большего ждать от тех игроков, которых отправили в АХЛ. Особенно ждём прогресса в этом сезоне от Егора Чинахова. Первый сезон у него был пристрелочным, он себя хорошо проявил в начале сезона, потом было тяжело именно привыкнуть к интенсивности работы и в плане понимания лиги. Он как раз должен стать именно тем хоккеистом, на которого очень серьёзно будут обращать все внимание.
Почему Гущина отправили в АХЛ? К сожалению, по предсезонным играм нельзя судить о том, насколько игрок заявил о себе как хоккеист НХЛ. Присутствуют определённые параметры, которые необходимы команде, в том числе подписанные контракты, суммы контрактов и т.д. Много факторов влияет на окончательный состав команды перед сезоном в НХЛ. Ничего удивительного в этом нет, что наши игроки отправились в АХЛ для получения игровой практики. Всё-таки играть в первом звене лучше, нежели сидеть в четвёртом звене и иметь ограниченное время», – цитирует Дементьева Metaratings.
Чинахов с пятью заброшенными шайбами стал лучшим снайпером предсезонного турнира НХЛ.
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