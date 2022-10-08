ЦСКА во Владивостоке уверенно обыграл «Адмирал»

Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и местным «Адмиралом». Победу в матче одержали армейцы со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Счёт на седьмой минуте открыл нападающий гостей Прохор Полтапов. На 11-й минуте Константин Окулов удвоил преимущество армейцев. Одну шайбу в большинстве на 16-й минуте первого периода отыграл Михал Криштоф. Во втором периоде на 30-й минуте реализовал большинство Михаил Григоренко. Укрепил преимущество гостей Данил Юртайкин в начале третьего периода.

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Эта победа стала для армейцев второй кряду после серии из трёх поражений. Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях у хабаровского «Амура» 10 октября. «Адмирал» полетит в Новосибирск на матч с «Сибирью» 11 октября.