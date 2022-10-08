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ЦСКА во Владивостоке уверенно обыграл «Адмирал»

ЦСКА во Владивостоке уверенно обыграл «Адмирал»
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Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и местным «Адмиралом». Победу в матче одержали армейцы со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Счёт на седьмой минуте открыл нападающий гостей Прохор Полтапов. На 11-й минуте Константин Окулов удвоил преимущество армейцев. Одну шайбу в большинстве на 16-й минуте первого периода отыграл Михал Криштоф. Во втором периоде на 30-й минуте реализовал большинство Михаил Григоренко. Укрепил преимущество гостей Данил Юртайкин в начале третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Провольнев) – 06:37 (5x5)   0:2 Окулов (Диц) – 10:43 (5x4)   1:2 Криштоф (Червены, Горшков) – 15:27 (5x3)   1:3 Григоренко (Нестеров, Плотников) – 29:43 (5x4)   1:4 Юртайкин (Нестеров, Мингачёв) – 42:34 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа стала для армейцев второй кряду после серии из трёх поражений. Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях у хабаровского «Амура» 10 октября. «Адмирал» полетит в Новосибирск на матч с «Сибирью» 11 октября.

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