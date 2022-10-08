Вратарь «Салавата Юлаева» Ежов подвёл итоги матча с московским «Динамо»

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2 Б).

«Самое главное, что взяли два очка. Конечно, должны были побеждать в регулярное время. Так сложился матч, самое главное, что на буллитах смогли вырвать дополнительное очко.

Каково было выйти после такой длительной паузы? Была игровая пауза, но я так же старательно тренируюсь, как и играю. Стараюсь держать себя в тонусе.

Как отношусь к статусу «короля буллитов» в команде? Победа на буллитах – это даже не победа для вратаря. По вратарской статистике, пока не поменяют, это просто обычный сыгранный матч. У нас есть мастер по буллитам – Глеб Кузьмин. Он тренирует меня каждый день, работает со мной. Весь успех достигнут благодаря ему.

Что пошло не так когда пропустил за секунду до конца третьего периода? Я не видел шайбу, меня хорошо закрывали. Почувствовал касание, подумал, что рикошет, но не повезло. Только после пропущенного гола понял, что оставалась пара секунд. Жалко, но ничего страшного. Самое главное, команда выиграла, заработала два очка», – цитирует Ежова «БИЗНЕС Online».