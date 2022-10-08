3 из 8 опрошенных журналистов Daily Faceoff прогнозируют, что Капризов возьмёт «Харт»

Журналисты Daily Faceoff составили прогнозы на получение индивидуальных наград в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги.

Так, трое из восьми опрошенных журналистов прогнозируют, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возьмёт «Харт Мемориал Трофи» (самый полезный игрок в регулярном сезоне). Пять журналистов отдали «Харт» форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

Четверо журналистов отдали свой голос в прогнозе на получение «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона) вратарю «Айлендерс» Илье Сорокину, двое — вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестёркину.

Из остальных прогнозов стоит отметить, что все восемь журналистов отдали «Норрис Трофи» (лучшему защитнику сезона) защитнику «Колорадо» Кейлу Макару.

Также единогласно журналисты отдали «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру сезона) Коннору Макдэвиду.

Отметим, что за российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина ни в одном прогнозе никто не проголосовал.