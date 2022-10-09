Овечкин с передачи Кузнецова забил гол в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. Вторую шайбу в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Результативной передачей отметился россиянин Евгений Кузнецов.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции команда проиграла «Флориде Пантерз».
В первом матче нового сезона регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матч состоится 13 октября.
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