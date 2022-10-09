«Миннесота» — о Капризове: нет ничего лучше, чем этот парень

«Миннесота Уайлд» опубликовала пост с упоминанием российского нападающего Кирилла Капризова.

«Нет ничего лучше, чем этот парень», — написано в «твиттере» «Миннесоты» с видеороликом с участием Капризова.

Напомним, в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» со счётом 4:1. В этой встрече Капризова забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В первом матче нового сезоне регулярного чемпионата «Миннесоте» предстоит провести матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится 14 октября.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 136 матчах, в которых записал в свой актив 74 гола и сделал 85 результативных передач при коэффициенте полезности «+37».