«Миннесота» — о Капризове: нет ничего лучше, чем этот парень
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«Миннесота Уайлд» опубликовала пост с упоминанием российского нападающего Кирилла Капризова.
«Нет ничего лучше, чем этот парень», — написано в «твиттере» «Миннесоты» с видеороликом с участием Капризова.
Напомним, в матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз» со счётом 4:1. В этой встрече Капризова забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В первом матче нового сезоне регулярного чемпионата «Миннесоте» предстоит провести матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится 14 октября.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 136 матчах, в которых записал в свой актив 74 гола и сделал 85 результативных передач при коэффициенте полезности «+37».
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