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Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Даллас»

Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Даллас»
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В ночь на 9 сентября на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Пол (США) состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Хозяева победили со счётом 4:1.

«Миннесота» повела в счёте на четвёртой минуте, когда швед Йоэль Эрикссон Эк завершил результативную атаку с участием Джейкоба Миддлтона и Тайсона Джоста. А на девятой минуте заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов – ему ассистировали Мэт Болди и Матс Цуккарелло.

Во втором периоде Капризов добавил в личный зачёт ещё и передачу – после неё Матс Цуккарелло оформил счёт 4:1. Это случилось на 32-й минуте игры, после шайб Брэндона Дюхайма и Джо Павелски. А за шесть минут до финальной сирены Кирилл забросил вторую шайбу и поставил точку.

В этом матче Капризов отыграл 20 минут 19 секунд и совершил пять бросков по воротам. В составе «Даллас Старз» на льду 14 минут и 18 секунд провёл российский нападающий Денис Гурьянов. Он не отметился результативными действиями. Ранее в ходе предсезонки Гурьянов отдал две голевых передачи – в играх с той же «Миннесотой» (30 сентября) и «Колорадо» (4 октября).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Эрикссон Эк (Джост, Миддлтон) – 03:57 (5x5)   2:0 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 08:49 (5x4)   3:0 Дюхайм (Росси, Голигоски) – 23:19 (5x5)   3:1 Павелски (Хаканпяя, Хинц) – 25:22 (5x5)   4:1 Цуккарелло (Капризов, Эддисон) – 31:48 (5x5)   5:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 54:15 (4x3)

Капризов отметился результативными действиями во всех предсезонных матчах, в которых принимал участие. 25 сентября с «Колорадо Эвеланш» Кирилл записал в актив гол и передачу (его команда победила со счётом 3:2 в овертайме), а 7 октября отдал результативный пас Матсу Цуккарелло в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (эта встреча завершилась уверенной победой «Миннесоты» – 4:1).

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