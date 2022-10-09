Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Даллас»

В ночь на 9 сентября на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Пол (США) состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Хозяева победили со счётом 4:1.



«Миннесота» повела в счёте на четвёртой минуте, когда швед Йоэль Эрикссон Эк завершил результативную атаку с участием Джейкоба Миддлтона и Тайсона Джоста. А на девятой минуте заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов – ему ассистировали Мэт Болди и Матс Цуккарелло.



Во втором периоде Капризов добавил в личный зачёт ещё и передачу – после неё Матс Цуккарелло оформил счёт 4:1. Это случилось на 32-й минуте игры, после шайб Брэндона Дюхайма и Джо Павелски. А за шесть минут до финальной сирены Кирилл забросил вторую шайбу и поставил точку.



В этом матче Капризов отыграл 20 минут 19 секунд и совершил пять бросков по воротам. В составе «Даллас Старз» на льду 14 минут и 18 секунд провёл российский нападающий Денис Гурьянов. Он не отметился результативными действиями. Ранее в ходе предсезонки Гурьянов отдал две голевых передачи – в играх с той же «Миннесотой» (30 сентября) и «Колорадо» (4 октября).

Капризов отметился результативными действиями во всех предсезонных матчах, в которых принимал участие. 25 сентября с «Колорадо Эвеланш» Кирилл записал в актив гол и передачу (его команда победила со счётом 3:2 в овертайме), а 7 октября отдал результативный пас Матсу Цуккарелло в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (эта встреча завершилась уверенной победой «Миннесоты» – 4:1).