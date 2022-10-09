Нападающий «Каролины» Котканиеми рассчитывает выиграть Кубок Стэнли в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Еспери Котканиеми рассчитывает выиграть Кубок Стэнли с командой в новом сезоне НХЛ.
«Мы хотим выиграть Кубок Стэнли. Вот к чему мы стремимся. Любой другой результат не устроит. Я всегда хотел играть вместе с лучшими парнями. Теперь [после ухода Винсента Трочека] у меня появляется хороший шанс. Я должен доказать, что достоин места в топ-6.
Сейчас я чувствую себя намного комфортнее, если сравнивать с прошлым годом. Тогда был какой-то беспорядок. Переход из «Монреаля» произошёл очень быстро, и сезон почти сразу начался. В этом году у меня было больше времени, чтобы потренироваться и собрать мысли воедино. Я приехал в лагерь хорошо отдохнувшим и готовым к работе», – приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне финский нападающий набрал 29 (12+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Форвард подписал с «ураганами» восьмилетний контракт с годичной зарплатой в $ 4,82 млн.
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