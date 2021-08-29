Первый оффер-шит в НХЛ за два года! «Каролина» собралась вернуть должок «Монреалю»

Пик активности команд НХЛ в нынешнее межсезонье уже прошёл. Многие клубы завершили свою работу на рынке, укомплектовали составы на будущий сезон и теперь готовятся к началу тренировочных лагерей. Некоторым командам ещё предстояло переподписать контракты с ключевыми ограниченно свободными агентами, но никаких сюрпризов не ожидалось — казалось, что все игроки без приключений договорятся о новых соглашениях и останутся на прежних местах работы.

Так было до сегодняшнего дня.

Одна из самых весёлых и по-хорошему безбашенных команд лиги «Каролина» решила, что так дальше продолжаться не может, и взбудоражила довольно-таки тихое в последнее время информационное пространство. Сперва «Харрикейнз» объявили и продлении контракта с одним из ключевых игроков команды Андреем Свечниковым, выдав ему самый крупный чек в истории франшизы.

Эта новость была для болельщиков «ураганов» действительно долгожданной, но всего два дня спустя «Каролина» решила привлечь к себе внимание всей хоккейной общественности и взорвала настоящую трансферную бомбу, которую точно не ожидал никто.

Говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным.

Оффер-шиты — редкий случай для НХЛ. Всего в истории лиги было подписано 36 оффер-шитов, последний из которых — два года назад. Тогда «Монреаль» попытался переманить из «Каролины» форварда Себастьяна Ахо, прекрасно отработавшего контракт новичка в «Харрикейнз». Канадцы предложили игроку пятилетний договор со средней зарплатой $ 8,454 млн в год, который финн подписал.

«Для меня это неприемлемо. Не думаю, что это хорошая стратегия. Мы докажем, что это была пустая трата времени. Но это их право. Если они думают, что это лучший способ укрепить команду, тогда у нас разные философии», — сказал владелец «Каролины» Том Дандон на следующий день после объявления сделки «Монреаля» с Ахо.

После этого «Харрикейнз» какое-то время поиграли на публику, но повторили предложение и сохранили Себастьяна в команде. Казалось, что дальнейшего обострения конфликта не будет и со временем вся эта ситуация уляжется. В ноябре 2019-го официальный «твиттер» клуба даже «простил» «хабс» за этот оффер-шит.

Тем не менее ещё в июле того же года, когда Ахо только получил контракт от «Монреаля», прошёл слух, что владелец «ураганов» разрешил генеральному менеджеру Дону Уодделлу отомстить «Канадиенс», также сделав предложение кому-либо из их будущих ОСА. А пользователь по имени 1ermak в комментариях под той новостью даже угадал, кому именно «Каролина» будет это предложение делать.

И вот спустя два года, когда, казалось бы, та история так и осталась в прошлом, «Каролина» нанесла ответный удар. «Харрикейнз» сделали оффер-шит нападающему «Монреаля» Еспери Котканиеми, и тот его подписал.

Кажется, что недели издёвок в 2019-м «ураганам» оказалось недостаточно, поэтому сейчас они продолжили подшучивать над канадским клубом всеми возможными способами. Сумма однолетнего контракта, предложенного Котканиеми, равняется $ 6 100 015. Во-первых, если бы «ураганы» платили игроку на $ 66 тыс. больше, то компенсация «Монреалю» в случае его перехода включала бы в себя выбор не только в первом и третьем, но и во втором раундах будущего драфта. Во-вторых, в зарплате присутствуют символические $ 15 – под таким номером Еспери играл в составе «Канадиенс» (такой же ход «Харрикейнз» сделали с подписным бонусом Свечникову). Кстати, и подписной бонус у Котканиеми будет — $ 20 – а под этим номером играет Себастьян Ахо, о чём лишний раз напомнил всё тот же «твиттер» «Каролины».

Также в этой соцсети клуб опубликовал заявление об оффер-шите на французском языке, разместил изображение карточки «разворот хода» из известной игры UNO и напомнил о том, что футболки с прозвищем «Кучка придурков» сейчас актуальны как никогда.

Вишенкой же на торте возмездия стало заявление генменеджера клуба: «Еспери Котканиеми принял наше предложение. Он хочет перейти в «Каролину». Он видит состав, который мы построили, и хочет быть его частью. Мы гордимся, но пока мы должны ждать».

Ничего не напоминает? Тогда сравните с заявлением генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена два года назад: «Себастьян Ахо принял наше предложение. Он хочет перейти в «Монреаль». Он видит нашу подрастающую молодёжь и хочет быть её частью. Мы гордимся, но пока мы должны ждать».

«Харрикейнз» ответственно готовились к этому моменту. Этим летом они решили вернуть «хабс» должок.

Что же в такой ситуации будет делать «Монреаль»?

Если канадцы повторят предложение «Каролины», то осложнят себе финансовую ситуацию — как кратко-, так и долгосрочную. Сейчас клуб превышает потолок зарплат на $ 2,9 млн, но после введения Ши Уэбера и Пола Байрона в долгосрочный список травмированных у «Канадиенс» ещё будут $ 9 млн свободных денег. Однако Байрон должен вернуться в строй в начале следующего года, и вместе с ним и возможным контрактом Котканиеми «хабс» снова выйдут за пределы потолка на $ 0,52 млн. Сумма небольшая, но едва ли кого-то из тройки Коул Кофилд — Ник Судзуки — Александр Романов — единственных игроков основы с двусторонними контрактами — будут отправлять в фарм-клуб, чтобы выполнить необходимые условия.

Дальше всё так же непросто. Через год истекут контракты новичков у тех же Романова и Судзуки, а также закончатся соглашения Арттури Лехконена и Бена Шьяро. Все — безоговорочные игроки первой команды, поэтому их продление должно будет стоять в приоритете, но даже с потенциальным повышением потолка зарплат на $ 1 млн у «Монреаля» останется всего $ 13,2 млн, почти половина из которых может уйти на квалификационное предложение всё тому же Котканиеми. В общем, руководству «Канадиенс» стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать решение.

Кстати, проблемы с потолком возникнут и у «Каролины» — «Харрикейнз» в случае перехода финна превысят лимит на $ 1,5 млн, но кажется, что клуб прекрасно понимает, как он будет действовать в этой ситуации, иначе такого предложения от обычно скупого Тома Дандона не было бы.

В этой ситуации больше всех выиграл, естественно, сам игрок. Как минимум год Котканиеми, который набрал 74 очка за три сезона в НХЛ, будет получать зарплату на уровне Брэда Маршана ($ 6,125 млн — 81 очко в сезоне-2020/2021), Марка Шайфли ($ 6,125 млн — 68 очков в сезоне-2020/2021), Натана Маккиннона ($ 6,3 млн — 80 очков в сезоне-2020/2021) и многих других более выдающихся хоккеистов.

Но в «Каролине», как я уже сказал, судя по всему, прекрасно понимают, на что идут. Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, «ураганы» в последние дни пытались договориться с «Монреалем» об обмене, однако после нескольких отказов решили заполучить Котканиеми другим путём. Видимо, в Еспери видят большой потенциал, поэтому не пожалели денег на зарплату.

Так или иначе, благодаря «Харрикейнз» концовка этого лета стала чуть более интересной.