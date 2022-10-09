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«Куньлунь» на выезде победил «Авангард», забив четыре безответные шайбы

«Куньлунь» на выезде победил «Авангард», забив четыре безответные шайбы
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В Омске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Авангард» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар» и уступил со счётом 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).

В первом периоде команды голов не забили.

Во втором периоде на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Брэндон Ип с передач Бретта Поллока и Джейсона Фрэма.

На пятой минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Куньлуня» Девин Броссо с передачи Паркера Фу. На 14-й минуте третьего периода нападающий гостей Паркер Фу с передач Девина Броссо и Кайла Вуда сделал счёт 3:0. Окончательный результат установил Итан Верек с передачи Паркера Фу, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Ип (Поллок, Фрэм) – 24:20 (5x5)   0:2 Броссо (Фу) – 44:50 (5x5)   0:3 Фу (Броссо, Вуд) – 53:23 (5x5)   0:4 Верек (Фу) – 58:10 (en)

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с хабаровским «Амуром» 13 октября (16:30 мск). «Куньлунь Ред Стар» на выезде сыграет с астанинским «Барысом» 11 октября (16:30 мск).

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