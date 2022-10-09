«Куньлунь» на выезде победил «Авангард», забив четыре безответные шайбы

В Омске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Авангард» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар» и уступил со счётом 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).
В первом периоде команды голов не забили.
Во втором периоде на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Брэндон Ип с передач Бретта Поллока и Джейсона Фрэма.
На пятой минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Куньлуня» Девин Броссо с передачи Паркера Фу. На 14-й минуте третьего периода нападающий гостей Паркер Фу с передач Девина Броссо и Кайла Вуда сделал счёт 3:0. Окончательный результат установил Итан Верек с передачи Паркера Фу, забив в пустые ворота.
Следующий матч «Авангард» проведёт дома с хабаровским «Амуром» 13 октября (16:30 мск). «Куньлунь Ред Стар» на выезде сыграет с астанинским «Барысом» 11 октября (16:30 мск).
- 9 октября 2022
-
16:19
-
15:53
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:18
-
12:57
-
12:06
-
11:38
-
11:10
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:39
-
09:22
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
06:06
-
04:43
-
04:37
-
04:29
-
03:36
-
03:06
-
01:50
-
01:34
- 8 октября 2022
-
23:50
-
23:01
-
22:45
-
22:12
-
22:03
-
21:50
-
21:39