«Торпедо» дома уверенно обыграло минское «Динамо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Победу со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) одержали хозяева.

В первом периоде на шестой минуте счёт открыл нападающий «Торпедо» Андрей Белевич с передач Дениса Венгрыжановского и Кирилла Воронина. На девятой минуте первого периода восстановил равенство в счёте форвард гостей Игорь Мартынов с передач Павла Варфоломеева и Алексея Колосова.

На девятой минуте второго периода первую шайбу японцев в КХЛ забросил Ю Сато с передач Василия Атанасова и Марка Марина, тем самым выведя «Торпедо» вперёд. На 15-й минуте второго периода счёт сравнял нападающий «Динамо» Павел Варфоломеев с передач Виталия Пинчука и Алексея Емелина.

На шестой минуте третьего периода хозяев вывел вперёд нападающий Николай Коваленко с передач Сергея Гончарука и Алексея Кручинина. На 18-й минуте третьего периода форвард хозяев Кирилл Воронин отправил шайбу в пустые ворота. На предпоследней минуте окончательный счёт установил Марк Марин, также забив в пустые ворота минчан.

Следующий матч «Торпедо проведёт на выезде с «Автомобилистом» 11 октября (17:00 мск). Минчане сыграют в гостях с питерским СКА 11 октября (19:30 мск).