Экс-игрок «Йокерита»: просто счастлив, что смог покинуть КХЛ. Это разочаровывающее время

Бывший игрок «Йокерита» Давид Скленичка, ныне выступающий в шведском «Брюнесе», высказался об отъезде из КХЛ.

«Когда я собирался подписать контракт с новым клубом, толком не знал куда еду. Я знал, что сюда приедет много топовых игроков из КХЛ. Тогда было важно подготовить всё заранее. Прошло всего несколько недель после прошлого сезона, прежде чем я подписал контракт с «Брюнесом».

Я понимал, что «Йокерит» больше не будет играть в КХЛ. Поэтому я в основном искал новый клуб. Расставание с «Йокеритом», что неудивительно, не обошлось без проблем. Что чувствовал, когда пришло время уходить? Мне было тяжело. У меня оставалось два года по контракту с «Йокеритом». Я был напряжён из-за той ситуации. Но тогда я был просто счастлив, что смог уйти оттуда и покинуть лигу.



Что ж… каждый сезон, когда я был там, что-то происходило. В первый год случился коронавирус. Второй год всё ещё был ковид, а мы играли все матчи плей-офф вдали от дома. Потом, на третьем году игры там, случилась спецоперация. Так что это было разочаровывающее время», — приводит слова Скленички Expressen.