Аналитик НХЛ — о Василевском: в его игре нет никаких изъянов. Он войдёт в историю

Аналитик NHL Network Кевин Уикс прокомментировал попадание российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в топ-10 лучших игроков НХЛ в будущем сезоне. Страж ворот «молний» занял шестое место в рейтинге.

«Я думаю, что, учитывая все обстоятельства, просто из-за его объёма работы Василевский буквально знает, как играть на этой позиции. Он всегда играет своевременно или опережает нападающих, его габариты, сила, техника и умение обращаться с шайбой… Откровенно говоря, в его игре нет никаких изъянов… Он войдёт в историю как один из лучших вратарей в истории НХЛ», — приводит слова Уикса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Василевский принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, одержав 39 побед с процентом отражённых бросков 91,6%. В плей-офф на счету голкипера 23 матча, в которых он записал на свой счёт 14 побед с процентом отражённых бросков 92,2%.