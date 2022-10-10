Рябыкин: решение об увольнении стало для меня неожиданностью
Поделиться
Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал своё увольнение.
«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — приводит слова Рябыкина Город55.
Напомним, сегодня хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец. Под руководством Рябыкина омская команда на старте сезона потерпела 10 поражений (девять — в основное время, одно — по буллитам) в 16 матчах Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:02
-
14:58
-
14:33
-
14:14
-
13:55
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:17
-
11:58
-
11:38
-
11:16
-
10:59
-
10:29
-
09:59
-
09:39
-
09:17
-
08:58
-
08:36
-
03:35
-
03:22
-
03:07
Партнерский контент