Кравец: мыслей о том, чтобы сменить Рябыкина, естественно, у меня не было

И. о. главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что необходимо поменять в игре команды для исправления ситуации, а также об отставке Дмитрия Рябыкина.
«Думаю, сейчас нужно наладить всё, чтобы в коллективе было направлено на стабилизацию игры в команде, чтобы все ребята сплотились и выполняли свою работу. У нас были матчи, в которых мы показывали хорошую игру, и от этого позитива нужно отталкиваться. Чисто по тактике нужно добавить в том, чтобы мы держали больше шайбу, чтобы у нас было больше возможностей играть с шайбой и было бы больше моментов в чужой зоне. Поэтому, чтобы изменить игру, нужно улучшить игру пять на пять, учитывая, что большинство у нас хорошее, а меньшинство мы выравниваем. Ну и также надо учиться вытаскивать те матчи, которые мы проигрываем.
Главное, чтобы исправить ситуацию, и команда выигрывала и приносила радость болельщикам. Я приехал с первых дней помогать Дмитрию Анатольевичу и думаю, что свою работу я делал качественно. Каких-то мыслей о том, чтобы сменить главного тренера, естественно, у меня не было. Руководство вынесло такое решение, и я тоже несколько лет отработал в КХЛ главным тренером и помощником, и нужно быть готовым с первых тренировок исправлять ситуацию», — приводит слова Кравеца ТАСС.
- 10 октября 2022
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