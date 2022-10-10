Московское «Динамо» впервые за 11 лет победило «Металлург» в Магнитогорске

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет КХЛ. Местный «Металлург» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

Во втором периоде счёт открыл форвард москвичей Эрик О'Делл после шикарного сольного прохода Дмитрия Рашевского.

На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова, шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «магнитки» Эдди Паскуале, который закатился с ней в ворота. За две минуты до конца в пустые ворота забросил Иван Муранов. Через 20 секунд счёт размочил форвард хозяев Егор Коробкин с передачи Михаила Фисенко.

Таким образом, московское «Динамо» впервые за 11 лет победило в Магнитогорске. Последний раз это было 10 октября 2011 года.

Следующий матч «Металлург» проведёт дома с казанским «Ак Барсом» 12 октября (17:00 мск). Московское «Динамо» примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 12 октября (19:30 мск).