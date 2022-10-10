Голкипера Кочеткова вызвали из АХЛ в основу «Каролины Харрикейнз»

23-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков вызван из клуба АХЛ «Чикаго Вулвз» в основной состав, сообщает официальный сайт «ураганов».

Напомним, 6 октября 2022 года Кочетков и нападающий Василий Пономарёв были отправлены в АХЛ.

В июне этого года Кочетков и Пономарёв стали обладателями Кубка Колдера. «Чикаго Вулвз» в финальной серии плей-офф АХЛ одержал уверенную победу над «Спрингфилд Тандербёрдз» (фарм-клуб «Сент-Луиса») со счётом 4-1. «Вулвз» стали чемпионами АХЛ в третий раз в своей истории (ранее они добивались успеха в 2002 и 2008 году).



Вратарь Кочетков сыграл в плей-офф шесть матчей и одержал пять побед при двух шат-аутах (95,0% отражённых бросков, 1,62 коэффициент надёжности). Нападающий Пономарёв провёл в плей-офф 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+7».