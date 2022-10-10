Голкипера Кочеткова вызвали из АХЛ в основу «Каролины Харрикейнз»

23-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков вызван из клуба АХЛ «Чикаго Вулвз» в основной состав, сообщает официальный сайт «ураганов».
Напомним, 6 октября 2022 года Кочетков и нападающий Василий Пономарёв были отправлены в АХЛ.
В июне этого года Кочетков и Пономарёв стали обладателями Кубка Колдера. «Чикаго Вулвз» в финальной серии плей-офф АХЛ одержал уверенную победу над «Спрингфилд Тандербёрдз» (фарм-клуб «Сент-Луиса») со счётом 4-1. «Вулвз» стали чемпионами АХЛ в третий раз в своей истории (ранее они добивались успеха в 2002 и 2008 году).
Вратарь Кочетков сыграл в плей-офф шесть матчей и одержал пять побед при двух шат-аутах (95,0% отражённых бросков, 1,62 коэффициент надёжности). Нападающий Пономарёв провёл в плей-офф 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+7».
- 10 октября 2022
-
22:53
-
22:28
-
22:09
-
22:01
-
21:46
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
16:56
-
16:43
-
16:37
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:02