«Колорадо Эвеланш» показал чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» на специальном мероприятии вручил чемпионские перстни игрокам и тренерскому штабу за победу в Кубке Стэнли прошлого сезона.

«В честь третьего выигранного Кубка Стэнли в истории франшизы был создан чемпионский перстень, изобилующий уникальными деталями, искусно изображающими их чемпионский путь. Мастерски изготовленное из 14-каратного белого золота с бриллиантами, настоящими рубинами и настоящими сапфирами кольцо чемпиона Кубка Стэнли 2022 — дань уважения их непоколебимой преданности делу и командной работе на протяжении всего сезона», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Фото: «твиттер» «Колорадо Эвеланш»

Фото: «твиттер» «Колорадо Эвеланш»

Фото: «твиттер» «Колорадо Эвеланш»

«Эвеланш» стали обладателем Кубка Стэнли летом 2022 года. В финальной серии они обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2.

В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В 20 играх плей-офф на его счету девять заброшенных шайб и шесть результативных передач. В регулярном сезоне НХЛ Ничушкин провёл 62 матча, в которых забил 25 голов и сделал 27 голевых передач.

«Лавины» впервые с 2001 года стали чемпионами Национальной хоккейной лиги. Тогда в финальной серии они обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-3.