Кучеров вошёл в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по итогам опроса игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в пятерку претендентов на завоевание «Харт Трофи» (приз, вручаемый самому полезному игроку регулярного сезона. — Прим. «Чемпионата») в сезоне-2022/2023 по итогам предсезонного опроса хоккеистов Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Лидером голосования стал центрфорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший 17 голосов из 49. По 10 голосов получили форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Колорадо» Кейл Макар.

Кучеров, Митчелл Марнер из «Торонто» и Натан Маккиннон из «Колорадо» получили по два голоса. Ещё шести хоккеистам, включая российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, досталось по одному голосу.