Чинахов и Кузьменко — в списке главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey

Российские нападающие Егор Чинахов из «Коламбуса» и Андрей Кузьменко из «Ванкувера» вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ по версии сайта Dobber Hockey.

Первое место в списке занял нападающий «Миннесоты» Марко Росси, который набрал девять (2+7) очков в шести выставочных играх. Чинахов с семью (6+1) очками в шести играх стал вторым, а Кузьменко с шестью (3+3) очками в четырёх встречах оказался на седьмом месте в списке.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Марко Росси («Миннесота») — 9 (2+7) очков в 6 матчах.



2. Егор Чинахов («Коламбус») — 7 (6+1) очков в 6 матчах.



3. Витек Ванечек («Нью-Джерси») — 4 победы в 4 матчах, 92,8 процента отражённых бросков.



4. Шэйн Пинто («Оттава») — 8 (4+4) очков в 6 матчах.



5. Барретт Хэйтон («Аризона») — 6 (2+4) очков в 5 матчах.



6. Кален Эддисон («Миннесота») — 4 (1+3) очка в 5 матчах.



7. Андрей Кузьменко («Ванкувер») — 6 (3+3) очков в 4 матчах.



8. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон») — 6 (4+2) очков в 6 матчах.



9. Мартин Нечас («Каролина») — 6 (3+3) очков в 3 матчах.



10. Джейк Нейборс («Сент-Луис») — 6 (3+3) очков в 6 матчах.