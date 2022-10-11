Чинахов и Кузьменко — в списке главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey

Российские нападающие Егор Чинахов из «Коламбуса» и Андрей Кузьменко из «Ванкувера» вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ по версии сайта Dobber Hockey.
Первое место в списке занял нападающий «Миннесоты» Марко Росси, который набрал девять (2+7) очков в шести выставочных играх. Чинахов с семью (6+1) очками в шести играх стал вторым, а Кузьменко с шестью (3+3) очками в четырёх встречах оказался на седьмом месте в списке.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Марко Росси («Миннесота») — 9 (2+7) очков в 6 матчах.
2. Егор Чинахов («Коламбус») — 7 (6+1) очков в 6 матчах.
3. Витек Ванечек («Нью-Джерси») — 4 победы в 4 матчах, 92,8 процента отражённых бросков.
4. Шэйн Пинто («Оттава») — 8 (4+4) очков в 6 матчах.
5. Барретт Хэйтон («Аризона») — 6 (2+4) очков в 5 матчах.
6. Кален Эддисон («Миннесота») — 4 (1+3) очка в 5 матчах.
7. Андрей Кузьменко («Ванкувер») — 6 (3+3) очков в 4 матчах.
8. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон») — 6 (4+2) очков в 6 матчах.
9. Мартин Нечас («Каролина») — 6 (3+3) очков в 3 матчах.
10. Джейк Нейборс («Сент-Луис») — 6 (3+3) очков в 6 матчах.
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