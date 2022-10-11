«Это же не моя работа — хоккеистов искать». Рябыкин — о селекции «Авангарда»

Бывший наставник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением о проведённой селекции клуба и о длинной выездной серии на старте сезона.
«Эксперты считают, что «Авангард» в этом сезоне валился из-за пробелов в селекции. Защитников, например, не хватало? Я ему (генменеджеру клуба Алексею Волкову. — Прим. «Чемпионата») с начала предсезонки своё мнение высказывал. Поэтому, может быть, меня и уволили.
О чём конкретно говорили? Ответ всегда был единственным: «Сейчас рынок пустой, никого нет. Надо играть с теми, кто есть». Ну хорошо. Но это же не моя работа — хоккеистов искать, да? Со мной никто не согласовывал ни одного подписания.
Эта рекордная 12-матчевая выездная серия подкосила команду? Вы сами понимаете, что тяжело 12 матчей проводить на выезде. Потому что команда по большому счёту не тренируется вообще. Переезды, матчи через день — у нас не было возможности тренироваться. И у хоккеистов вылетает из головы то, что мы им вкладывали на предсезонке.
Если посмотреть по началу сезона, то мы играли хорошо. Да, не было результата. Но даже с «Витязем», с Питером, с Минском у нас были хорошие игры по системе и по накалу.
А потом именно из-за нехватки тренировок все требования и детали вылетают из головы. И ты ничего с этим не можешь сделать. Потому что ты не тренируешься, не можешь что-то отработать. Главное — это восстановить ребят с этими переездами», — приводит слова Рябыкина сайт «Матч ТВ».
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