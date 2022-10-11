Р. Ротенберг: Зыков сегодня сыграть не смог. Удачно, что Цицюра живёт рядом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ) объяснил кадровые перестановки в команде.

«Тяжёлая игра, соперник сыграл свой лучший матч. Так все всегда играют против нас. Готовились к сложной встрече. Ребята молодцы, переработали соперника, сыграли дисциплинированно, единым кулаком. Сейчас 10 минут порадуемся и готовимся к следующему матчу.

Бывает, изменения вносятся за полчаса до встречи, как сегодня. У нас Зыков не смог сыграть, пришлось звонить игрокам из второй группы, вносить коррективы. Удачно, что Цицюра живёт рядом, поэтому он сегодня сыграл. Разные ситуации бывают. Не загадываем, на следующую игру все могут выйти, и Алекс Грант тоже», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.