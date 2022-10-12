Артемий Панарин не смог переиграть Андрея Василевского при выходе один на один. Видео

В Нью-Йорке (США) на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Счёт после двух периодов – 1:1.
Хозяева повели на 24-й минуте. «Рейнджерс» в этот момент играли в меньшинстве, но, несмотря на это, Мика Зибанеджад использовал свободную зону, выкатился на Василевского и завершил эпизод точным броском. Но этот счёт продержался менее шести минут. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров ассистировал Стивену Стэмкосу. Последний, кстати, стал рекордсменом клуба – для него это 15-й сезон за «Тампу-Бэй Лайтнинг».
При счёте 1:1 хороший шанс для взятия ворот имел и российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, однако переиграть соотечественника Андрея Василевского не сумел.
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