«Василевский – по-прежнему абсолютный зверь». Русские звёзды зажгли на старте сезона НХЛ

Волею календаря Национальной хоккейной лиги, в первом матче нового регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» организовали ремейк полуфинала Кубка Стэнли прошлого сезона. Всего несколько месяцев назад «синерубашечники» и «молнии» провели очень интересную серию в финале Восточной конференции, которая началась с двух побед подряд от «Рейнджерс», а завершилась четырьмя победами кряду в исполнении «Тампы».

С тех пор составы команд изменились не самым радикальным образом. Из-за проблем с потолком зарплат «Рейнджерс» были вынуждены расстаться с Эндрю Коппом, Райаном Строумом и Фрэнком Ватрано, тогда как «Тампа» потеряла чешского форварда Ондржея Палата. В свою очередь оба клуба в межсезонье совершили возврат российских игроков – на Бродвей вернулся Виталий Кравцов, а в штат Флорида опять отправился Владислав Наместников.

22-летний Кравцов к своему ещё довольно юному возрасту предпринимает уже далеко не первую и даже не вторую попытку заиграть в «Рейнджерс», и тренерский штаб Жерара Галлана пытается дать россиянину наилучшую возможность закрепиться в основном составе команды. Несмотря на довольно среднее выступление Виталия в предсезонке, на первый матч сезона он оказался заявлен во второй тройке с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным. Как и обещал Галлан ещё на самом старте тренировочного лагеря.

Но теперь уже сама судьба проверяет Кравцова на прочность. В матче с «Тампой» российский форвард успел провести всего две смены, после чего был вынужден отправиться в раздевалку. Воспитанник челябинского хоккея получил повреждение в столкновении у борта с защитником «молний» Виктором Хедманом и не сумел продолжить встречу, в результате чего в течение фактически всей встречи хозяевам пришлось обходиться 11 форвардами.

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Однако потеря Кравцова и переход на игру в 11 форвард никоим образом не сказался на действиях команды Галлана. Откровенно говоря, в сегодняшней встрече «Тампа» была переиграна абсолютно вчистую. Как и в прошлом сезоне, «молнии» неспешно вкатываются в чемпионат, не стремясь форсировать своё состояние непосредственно к началу регулярки.

28-летний российский голкипер «молний» Андрей Василевский уже в первой двадцатиминутке был вынужден работать на полную. В меньшинстве ему удалось отразить щитком бросок в упор от форварда «синерубашечников» Криса Крайдера, который не сумел отправить шайбу в ворота даже с добивания.

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Только по итогам первого периода в активе Василевского было уже 14 отражённых бросков. И реакция американской прессы на игру россиянина не заставила себя долго ждать. «Он по-прежнему абсолютный зверь». Именно таким был лейтмотив в североамериканских соцсетях в оценке действий двукратного обладателя Кубка Стэнли.

Но в начале второго периода даже Василевский оказался бессилен, когда его партнёры провалились при игре в своём большинстве. Шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад вывалился на ворота «Тампы» в меньшинстве, переложил шайбу на неудобную руку и броском с лопаты оформил первый гол «Рейнджерс» в новом сезоне. «Синерубашечники» впервые в истории клуба открыли сезон голом в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующее большинство для гостей сложилось намного лучше. В середине периода они получили возможности провести две минуты в формате «пять на три». И таким роскошным шансом воспользовался капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, пробивший Игоря Шестёркина после передачи от Никита Кучерова.

29-летний Кучеров набрал первое российское очко в этом сезоне НХЛ, а 32-летний Стэмкос точным броском отметил начало своего 15-го сезона в составе «молний», что отныне является новым клубным рекордом. Пало достижение Винсента Лекавалье, который завершил выступление в «Тампе» на отметке в 14 сезонов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В дальнейшем практически все опасные моменты в основном происходили у ворот «Тампы». При счёте 1:1 хороший шанс для взятия ворот имел российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который сумел убежать один на один с Василевским, но переиграть Андрея у него не получилось.

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Отличный шанс выйти вперёд имели хоккеисты «Рейнджерс» в конце второго периода при игре в большинстве. Однако пытавшемуся поразить ворота «молний» форварду Крису Крайдеру помешал российский защитник Михаил Сергачёв, заблокировавший бросок своей клюшкой, после чего в игру успел вступить вратарь «Тампы».

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Василевский сражался изо всех сил, но у полевых игроков гостей сегодня был просто не их день. В начале третьего периода «молнии» упустили возможность реализовать большинство, и тут же сами остались в меньшинстве, когда две минуты штрафного времени были выписаны Наместникову. Владислав допустил игру высоко поднятой клюшкой и подпортил своё возвращение в клуб, потому что на сей раз «Рейнджерс» большинством воспользовались.

На шестой минуте заключительной двадцатиминутки хоккеистам «синерубашечников» удалось выйти вперёд в счёте благодаря заброшенной шайбе оформившего дубль Зибанеджада, которому роскошный пас отдал российский коллега по амплуа Панарин. На реализацию лишнего потребовалось лишь 12 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пропущенный гол ничего не изменил в действиях «Тампы», и третья шайба в их ворота не заставила себя долго ждать – Баркли Гудроу совершил переправление с пятака, установив окончательный счёт в матче – 3:1 в пользу «Рейнджерс».

Если вынести за скобки получившего травму Кравцова (на послематчевой пресс-конференции Галлан сообщил, что Виталий должен вернуться в строй со дня на день, но точная информация будет известна после медобследования), схватившего роковое удаление Наместникова и действовавшего с переменным успехом Сергачёва, для других российских игроков матч сложился успешным образом. Василевский отразил 36 бросков, показав, что находится в прекрасной форме. Шестёркин справился с 26 бросками и одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Сделавший результативную передачу Кучеров стал автором первого российского очка в регулярке, а помогший оформить дубль Зибанеджаду Панарин выбил юбилейное 250-е очко в форме «Рейнджерс». Одним же из самых красивых хайлайтов матч стал эпизод из третьего периода, когда Панарин в одной атаке на финтах эффектно раскидал Хедмана и Брэйдена Пойнта. Теперь можно официально констатировать, что новый сезон НХЛ по-настоящему стартовал!