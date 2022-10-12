Стэмкос — о поражении от «Рейнджерс»: они выиграли битву спецбригад

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос посетовал на большое количество удалений в матче с «Рейнджерс» (1:3). Канадский нападающий стал автором единственного гола своей команды в матче.
«Первая игра сезона в нашем исполнении была не слишком хороша. Команды много времени провели в неравных составах, они выиграли битву спецбригад – забили и в меньшинстве, и в большинстве.
Мы говорили о том, что многовато удаляемся, и я тоже схватил штраф. Нужно приложить усилия и улучшить свою игру», – приводит слова нападающего официальный сайт лиги.
Напомним, этот сезон стал 15-м для Стэмкоса в составе «Тампы». По их количеству он обходит легендарного Венсана Лекавалье, который провёл за «Лайтнинг» на один сезон меньше и являлся рекордсменом клуба по этому показателю.
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