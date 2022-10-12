Стивен Стэмкос стал рекордсменом «Тампы» по количеству проведённых сезонов за клуб

32-летний канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос вписал своё имя в историю клуба, приняв участие в первой игре «молний» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:0, идёт первый период). Об этом сообщает журналист Крис Кренн в «Твиттере».

Как отмечает источник, это уже 15-й сезон для Стэмкоса в составе «Тампы». По их количеству он обходит легендарного Венсана Лекавалье, который провёл за «Лайтнинг» на один сезон меньше и являлся рекордсменом клуба по этому показателю.

Напомним, Стэмкос выступает за «Тампу» с начала своей карьеры в 2008 году. Он уже провёл 922 матча, в которых отметился 972 (481+491) результативными действиями при показателе полезности «+72». У Стивена остаётся ещё два сезона по восьмилетнему контракту с «Тампой», подписанному в 2016 году. Тогда он заключил соглашение на общую сумму в $ 68 млн ($ 8,5 млн за сезон).