Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стивен Стэмкос стал рекордсменом «Тампы» по количеству проведённых сезонов за клуб

Стивен Стэмкос стал рекордсменом «Тампы» по количеству проведённых сезонов за клуб
Комментарии

32-летний канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос вписал своё имя в историю клуба, приняв участие в первой игре «молний» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:0, идёт первый период). Об этом сообщает журналист Крис Кренн в «Твиттере».

Как отмечает источник, это уже 15-й сезон для Стэмкоса в составе «Тампы». По их количеству он обходит легендарного Венсана Лекавалье, который провёл за «Лайтнинг» на один сезон меньше и являлся рекордсменом клуба по этому показателю.

Напомним, Стэмкос выступает за «Тампу» с начала своей карьеры в 2008 году. Он уже провёл 922 матча, в которых отметился 972 (481+491) результативными действиями при показателе полезности «+72». У Стивена остаётся ещё два сезона по восьмилетнему контракту с «Тампой», подписанному в 2016 году. Тогда он заключил соглашение на общую сумму в $ 68 млн ($ 8,5 млн за сезон).

Новость по теме
«Тампа» отстранила Коула, попавшего в скандал по обвинению в сексуальных домогательствах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022