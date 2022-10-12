Капитан «Рейнджерс» Труба высказался о дубле Зибанеджада в ворота «Тампы»

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба остался доволен стартом команды в матче с «Тампа-Бэй» (3:1) и похвалил автора дубля нападающего Мику Зибанеджада.
«Мы все с нетерпением ждали возвращения на лёд. Было много разговоров этим летом и ожиданий от нашего выступления в новом сезоне.
Дубль Зибанеджада? Все любят его, он отличный игрок, отличный товарищ по команде. У него был великолепный плей-офф (лучший бомбардир «Рейнджерс» с 24 очками в 20 играх. — Прим. «Чемпионата»), и такое отличное начало нового сезона. Он особенный игрок, его игра сегодня была великолепна», — цитирует защитника официальный сайт лиги.
28-летний американский защитник был назначен капитаном команды в это межсезонье. В сезоне-2021/2022 несколько игроков являлись капитанами «синерубашечников», в том числе российский нападающий Артемий Панарин.
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