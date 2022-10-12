«Калгари» вернул чёрную форму с лошадиной головой в качестве альтернативной

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» вернул чёрную форму с головой лошади в качестве альтернативной. Комплект будет использоваться в 12 матчах предстоящего сезона НХЛ.
Такая форма появилась у «Флэймз» в 1998 году. В период с 2000 по 2003 год она была основной домашней, затем стала альтернативной.
Фото: соцсети «Калгари»
Фото: соцсети «Калгари»
С 2006 года комплект перестал использоваться, за исключением нескольких матчей сезона-2020/2021, когда был возвращён как часть проекта Reverse Retro.
В прошлом сезоне «огоньки» уступили во втором раунде плей-офф «Эдмонтону» в пяти матчах. В межсезонье команда рассталась со своими многолетними лидерами Джонни Годро и Мэттью Ткачуком, подписав контракты с Джонатаном Юбердо и Маккензи Уигаром.
Новый сезон «Калгари» начнёт домашним матчем с «Колорадо» в ночь на 14 октября в 4:30 мск.
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