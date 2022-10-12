Николай Голдобин попал в состав «Металлурга» на матч с «Ак Барсом»

«Металлург» объявил состав на матч Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
В состав попал нападающий Николай Голдобин. В последнее время ходило много слухов о том, что форвард может покинуть магнитогорский клуб.
Стартовый состав:
Паскуале (Кошечкин);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
Кёрран — Ерёменко, Юров — Зернов — Карпов;
Маклюков — Минулин, Коростелёв — Майе — Голдобин;
Хохлов, Неколенко — Фисенко — Коробкин.
Голдобин в текущем сезоне сыграл 11 матчей за «Магнитку». 27-летний форвард забил два гола и отдал три результативные передачи.
В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 38 очков в 42 матчах — забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф за 23 игры он оформил 17 очков — забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
- 12 октября 2022
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