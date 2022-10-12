Кудашов — о Джиошвили: удивлён, что он не заиграл раньше

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в матче с «Северсталью» (2:1 Б) высказался об игре нападающего Максима Джиошвили и об отсутствии капитана команды Андрея Миронова.

«Чем обусловлен выбор капитана в отсутствии Миронова? Перед сезоном выбирала команда. Игумнова, Миронова не было. О’Делл и Каблуков остались.



Удивлён ли взлётом результативности Макса Джиошвили? Я не знал его как игрока. Да, я следил за «Динамо» (Санкт-Петербург), но я не держал его в руках, так скажем. И с самого начала сборов я удивлён, что он не заиграл раньше», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).