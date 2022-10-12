Разин — об оценке игры Пилипенко и Петунина: не знаю, куда там дяденька смотрел

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин критически высказался об оценке игры Кирилла Пилипенко и Александра Петунина. Отметим, что Пилипенко в матче с московским «Динамо» получил удаление за симуляцию.
«Насколько доволен тем, как Петунин и Пилипенко восприняли отсутствие в заявке на прошлый матч? Ну как… Они два парня очень техничные. И, скажем так, такое качество льда, которое сейчас здесь было… Я никого не обвиняю, потому что не знаю, с чем это было связано. Но я смотрю хоккей, и во многих городах качество льда оставляет желать лучшего. И все их козыри, которые проявляются на хорошем льду, сегодня, к сожалению… Но они старались, они играли, создавали моменты. Я не знаю, куда там дяденька смотрел.
У Суворова травма, у Лишки тоже травма, он поехал на обследование, и вердикт будет завтра-послезавтра», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 12 октября 2022
-
23:55
-
23:15
-
23:05
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:00
-
20:45
-
20:34
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:27
-
19:15
-
19:09
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
17:58
-
17:56
-
17:40
-
17:15
-
16:51
-
16:27
-
15:45
-
15:07