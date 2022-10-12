Разин — об оценке игры Пилипенко и Петунина: не знаю, куда там дяденька смотрел

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин критически высказался об оценке игры Кирилла Пилипенко и Александра Петунина. Отметим, что Пилипенко в матче с московским «Динамо» получил удаление за симуляцию.

«Насколько доволен тем, как Петунин и Пилипенко восприняли отсутствие в заявке на прошлый матч? Ну как… Они два парня очень техничные. И, скажем так, такое качество льда, которое сейчас здесь было… Я никого не обвиняю, потому что не знаю, с чем это было связано. Но я смотрю хоккей, и во многих городах качество льда оставляет желать лучшего. И все их козыри, которые проявляются на хорошем льду, сегодня, к сожалению… Но они старались, они играли, создавали моменты. Я не знаю, куда там дяденька смотрел.

У Суворова травма, у Лишки тоже травма, он поехал на обследование, и вердикт будет завтра-послезавтра», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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