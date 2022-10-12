Кудашов: замену Коновалова на Волкова в серии буллитов запланировали заранее

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (2:1 Б).

«Тяжёлая и ровная игра, все это видели. Но молодцы — и в меньшинстве здорово сыграли, и в нужный момент забили. Добились результата. Давайте к вопросам.

Счёт 1:1 после трёх периодов говорит о том, что вратари прекрасно играли. Оба вратаря играли просто здорово.

Два удаления за нарушения численного состава? Шесть игроков на льду, что тут комментировать. Там был технический момент. У нас на лавке немного неразберихи было.

Замену Коновалова на Волкова в серии буллитов планировали заранее? Да.

Не было ли опасения, что не успеем восстановиться после такого энергозатратного выезда? Мы и не восстановились. Поэтому вялые сегодня были», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.