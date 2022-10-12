Кудашов: замену Коновалова на Волкова в серии буллитов запланировали заранее

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (2:1 Б).
«Тяжёлая и ровная игра, все это видели. Но молодцы — и в меньшинстве здорово сыграли, и в нужный момент забили. Добились результата. Давайте к вопросам.
Счёт 1:1 после трёх периодов говорит о том, что вратари прекрасно играли. Оба вратаря играли просто здорово.
Два удаления за нарушения численного состава? Шесть игроков на льду, что тут комментировать. Там был технический момент. У нас на лавке немного неразберихи было.
Замену Коновалова на Волкова в серии буллитов планировали заранее? Да.
Не было ли опасения, что не успеем восстановиться после такого энергозатратного выезда? Мы и не восстановились. Поэтому вялые сегодня были», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 октября 2022
-
23:55
-
23:15
-
23:05
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:01
-
21:54
-
21:24
-
21:00
-
20:45
-
20:34
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:27
-
19:15
-
19:09
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
17:58
-
17:56
-
17:40
-
17:15
-
16:51
-
16:27
-
15:45
-
15:07