Евгений Кузнецов проводит 600-й матч в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Для россиянина этот матч стал 600-м в НХЛ.
За это время Кузнецов забил 153 гола и сделал 343 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».
В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 79 матчах, в которых записал 24 гола и сделал 54 результативных передач. Самым результативным сезоном в НХЛ для Кузнецова был сезон-2017/18, в котором он набрал 83 (27+56) очка.
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