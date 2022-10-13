Евгений Кузнецов проводит 600-й матч в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Для россиянина этот матч стал 600-м в НХЛ.

За это время Кузнецов забил 153 гола и сделал 343 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».

В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 79 матчах, в которых записал 24 гола и сделал 54 результативных передач. Самым результативным сезоном в НХЛ для Кузнецова был сезон-2017/18, в котором он набрал 83 (27+56) очка.