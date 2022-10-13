Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид оформил хет-трик в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил хет-трик и набрал четыре очка в сегодняшнем матче с «Ванкувером» (5:3). При счёте 3:3 за пять минут до конца третьего периода капитан «нефтяников» вывел свою команду вперёд, а под занавес встречи оформил третий для себя гол в матче в пустые ворота с передачи Эвандера Кейна.

Всего в НХЛ с учётом прошедшего матча на счету 25-летнего канадца 701 очко в регулярных чемпионатах — 242 гола и 459 результативных передач. В плей-офф на счету Макдэвида 37 сыгранных матчей, в которых форвард набрал 55 очков — забил 21 гол и отдал 34 результативные передачи.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» проиграл в Финале Западной конференции будущему чемпиону «Колорадо Эвеланш» в четырёх матчах.