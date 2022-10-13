Широков: отдыхать надо с умом — прежде всего устаёт голова, и её надо разгружать

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал историю, рассказанную Михаилом Мальцевым: «В СКА я не мог забить – то штанга, то ещё что-то. После игры с «Авангардом» Широков позвал меня в конец самолёта. Достал омскую рыбу, пиво: «Держи. Будем тебя готовить». В следующей игре – с «Югрой» – отдал голевой пас».



«Помогло ему? Помогло! Значит, работает (улыбается). Игорь Никитин недавно тоже вспоминал на пресс-конференции: не пьёшь — не играешь. Главное, делать это в правильное время и в момент, когда это можно сделать. Отдыхать надо с головой — прежде всего устаёт не тело, не ноги, а голова, и её надо разгружать. Кто как умеет, тот так и делает.

В целом кто-то слушает твои советы, кто-то нет. Через что-то сам проходил, не всегда было всё гладко, были моменты, когда подолгу не забивал. Но всё через работу, через голову, нужно здраво мыслить и здраво смотреть на все вещи, что ты делаешь», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Широковым читайте на «Чемпионате»: