Агент форварда «Ванкувера» Кузьменко: Андрей шёл к дебюту в НХЛ всю жизнь

Известный спортивный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего клуба «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко, прокомментировал дебют игрока в лиге.
«Горд и рад за Андрея. Мы работали с ним порядка шести лет, чтобы этот день случился. Сам же Андрей шёл к этому всю жизнь. С его стороны было потрачено много времени и усилий, и он подошёл к этому вопросу правильно. Когда Андрей забросил свою первую шайбу в НХЛ, сразу поздравил его родителей, которые в Москве смотрели его дебютный матч», — сказал Мильштейн «РИА Новости».
В рамках регулярного чемпионата «Ванкувер» уступил «Эдмонтону» — 3:5. На 21-й минуте первым голом в НХЛ в своём дебютном матче отметился Андрей Кузьменко. Россиянин замкнул передачи Джей Ти Миллера и Бо Хорвата.
Ранее Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.
- 13 октября 2022
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