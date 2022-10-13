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Четыре очка Ткачёва помогли «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Амуром»

Четыре очка Ткачёва помогли «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Амуром»
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В Омске прошёл очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Авангард» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали «ястребы».

В первом периоде счёт открыл нападающий омичей Арсений Грицюк с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова. На 14-й минуте второго периода счёт удвоил Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова. За 24 секунды до конца второго периода счёт сократил нападающий «Амура» Иван Николишин.

На 16-й минуте третьего периода третий гол в ворота гостей забил Владимир Ткачёв с передачи Алекса Бродхёрста и Рида Буше. Через две минуты Владимир Ткачёв с передач Алекса Бродхёрста и Рида Буше оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Грицюк (Ткачёв, Чистяков) – 07:04 (5x4)   2:0 Буше (Ткачёв, Чистяков) – 33:37 (5x5)   2:1 Николишин – 39:36 (5x5)   3:1 Ткачёв (Бродхёрст, Буше) – 55:26 (5x5)   4:1 Ткачёв (Бродхёрст, Буше) – 57:37 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Адмиралом» 15 октября в 14:00 мск. Хабаровский «Амур» сыграет с «Барысом» в гостях 15 октября в 14:00 мск.

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