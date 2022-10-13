Четыре очка Ткачёва помогли «Авангарду» одержать домашнюю победу над «Амуром»

В Омске прошёл очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Авангард» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) одержали «ястребы».

В первом периоде счёт открыл нападающий омичей Арсений Грицюк с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова. На 14-й минуте второго периода счёт удвоил Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова. За 24 секунды до конца второго периода счёт сократил нападающий «Амура» Иван Николишин.

На 16-й минуте третьего периода третий гол в ворота гостей забил Владимир Ткачёв с передачи Алекса Бродхёрста и Рида Буше. Через две минуты Владимир Ткачёв с передач Алекса Бродхёрста и Рида Буше оформил дубль.

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Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Адмиралом» 15 октября в 14:00 мск. Хабаровский «Амур» сыграет с «Барысом» в гостях 15 октября в 14:00 мск.