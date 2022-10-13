Каменский: на Овечкина нет никакого давления, он великий игрок и уже всем всё доказал

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на не самый удачный старт нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.

«На Овечкина нет никакого давления, он отыграл только первую игру, ещё 81 матч в регулярном сезоне. Я смотрел эту встречу, он показывал хороший хоккей, мог забить, но не повезло чуть-чуть. Он великий игрок и всем уже всё доказал. Из-за одной игры нельзя делать трагедию.



Да, представители НХЛ сделали заявление, что Александр не поддерживает спецоперацию, но думаю, что на него это никак не давит психологически. Овечкин настолько опытный игрок, что уже не обращает на это внимания и концентрируется на хоккее. В НХЛ всё делается для хоккеистов, чтобы они играли и показывали хороший результат», – сказал Каменский Metaratings.ru.