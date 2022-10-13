Козлов: мне лучше, чтобы ребята играли эмоционально, отдавались игре

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 Б).

«Непростой матч получился. Длинная пауза выбила нас из колеи, было медленное начало с нашей стороны. По движению и мышлению было тяжело. Но всё равно были возможности забить, хорошие контратаки. Могли реализовать. Важно, что в овертайме два раза выстояли три на четыре. Играли правильно.

Как оценю игру Башкирова? Башкиров делает большой объём работы. В меньшинстве играет, бьётся, пока только забить мне получается.

Почему Комаров выходит с Паниным? У нас, кроме Коледова и Науменкова, все молодые. В первой паре Мёрфи играет с Мухамадуллиным, Шакир 2002 года. В третьей паре у нас Цулыгин 2004 года, потом 19-летний Комаров. Молодым всегда есть чему учиться, развивать себя.

Почему в меньшинстве в самые ответственные моменты выходил Картаев? Он делает большой объём работы. Он выходит в меньшинстве, и это показывает моё доверие к нему. Владислав играет тогда, когда нас меньше на льду, и делает это достойно.

Удаления в овертайме – это эмоции? Да, но по мне лучше, чтобы ребята играли эмоционально, отдавались игре.

Как найти золотую середину в таком графике, когда игры через день, а потом большая пауза? Золотая середина в постоянном поиске. В НХЛ есть моменты, когда неделю отдыхаешь. Это время, когда нужно понять своё тело, как отдыхать, восстанавливаться. Мы получаем хорошую возможность изучить свой организм. Это процесс, который будет помогать во всей карьере.

Помню ли я времена, когда играл с Ларионовым в «Сан-Хосе»? Это легенда советского хоккея, хороший учитель, наставник, игрок. Он учил быть нас профессионалами», – приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».