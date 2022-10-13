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«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в гостях

«Торпедо» по буллитам обыграло «Салават Юлаев» в гостях
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В Уфе завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Победу по буллитам одержали гости — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В втором периоде счёт открыл защитник гостей Максим Федотов с передач Кенни Агостино и Денниса Яна. На девятой минуте второго периода счёт сравнял форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина.

В третьем периоде и овертайме команды голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Федотов (Агостино, Ян) – 23:52 (5x4)   1:1 Кулёмин (Мёрфи, Мухамадуллин) – 28:05 (5x4)   1:2 Конюшков – 65:00 (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт дома с «Нефтехимиком» 15 октября в 14:30 мск. «Торпедо» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу» 15 октября в 15:30 мск.

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