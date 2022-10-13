В ворота «Спартака» назначили буллит за спорное нарушение Красикова

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный «Спартак» принимает минское «Динамо». Идёт второй период, счёт 1:1.

На восьмой минуте второго периода в ворота «Спартака» назначили буллит. В этом моменте клюшку у голкипера «Спартака» Алексея Красикова выбил нападающий москвичей Роман Любимов, однако судьи посчитали, что вратарь «Спартака» намеренно выбросил клюшку.

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Штрафной бросок реализовал нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев.

Следующий матч «Спартак» проведёт в гостях у «Куньлуня» 16 октября в 17:00 мск. Минское «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву» 15 октября в 17:00 мск.