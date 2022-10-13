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В ворота «Спартака» назначили буллит за спорное нарушение Красикова

В ворота «Спартака» назначили буллит за спорное нарушение Красикова
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В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный «Спартак» принимает минское «Динамо». Идёт второй период, счёт 1:1.

На восьмой минуте второго периода в ворота «Спартака» назначили буллит. В этом моменте клюшку у голкипера «Спартака» Алексея Красикова выбил нападающий москвичей Роман Любимов, однако судьи посчитали, что вратарь «Спартака» намеренно выбросил клюшку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Штрафной бросок реализовал нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев.

Следующий матч «Спартак» проведёт в гостях у «Куньлуня» 16 октября в 17:00 мск. Минское «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву» 15 октября в 17:00 мск.

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