«Если это было умышленно…» Роман Ротенберг жёстко высказался о травме Бардакова

Наставник СКА Роман Ротенберг высказался о травме нападающего армейцев Захара Бардакова.
«Если это было умышленно – не говорю, что было умышленно, но было много времени закрыть этот бортик. Было видно, что игрок «Локомотива» толкал Бардакова в борт. Это очень серьёзная травма, такой хоккей точно нам не нужен. У нас и так мало сильных игроков сейчас, которые показывают яркий хоккей. В своё время у нас была ситуация, когда играли с ЦСКА в плей-офф и шайба попала в сетку. Потом судьи признали ошибку, внесли коррективы в правила – видеопросмотр, когда гол забивают после того, как шайба попала в сетку.
Слава богу, Захар живой, потому что такая ситуация. Мы все хотим выиграть и сделать всё ради победы. Но мы никогда не видели, чтобы наш технический специалист специально не закрывал бортик и ждал, пока туда въедет соперник. Это опасно для жизни. Слава богу, он жив, дальше посмотрим. Он поедет в больницу, сделает КТ, МРТ, и будет диагноз», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 13 октября 2022
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